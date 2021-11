Paris (AFP). Cinq jours après le crash en Argentine, les Français sont rentrés

Après une "très longue" semaine, l'équipe de l'émission "Dropped" est rentrée en France samedi, laissant derrière elle l'Argentine, où un accident d'hélicoptères lors du tournage a coûté la vie à dix personnes dont les sportifs Florence Arthaud, Camille Muffat et Alexis Vastine. L'avion de ligne transportant les 27 Français - le patineur Philippe Candeloro, l'ex-nageur Alain Bernard, l'ex-cycliste Jeannie Longo, la snowboardeuse Anne-Flore Marxer et l'équipe de l'émission - a atterri samedi à 10h56 à l'aéroport parisien de Roissy Charles-de-Gaulle. Transportés sous escorte dans une navette aux vitres teintées à leur sortie d'avion, ils ont été accueillis au pavillon de réception de l'aéroport par une soixantaine de proches et des dirigeants de TF1 - dont le PDG, Nonce Paolini - la chaîne sur laquelle "Dropped", émission de téléréalité produite par la société de production ALP, devait être diffusée. Ils sont repartis environ une heure plus tard, un par un, dans des taxis qui les attendaient, sans un mot pour la presse, tenue à l'écart du bâtiment. "Il y avait beaucoup d'émotion, des larmes, des retrouvailles avec les familles dans l'intimité", a indiqué à l'AFP une source aéroportuaire. La semaine a été "très longue", avait confié le patineur Philippe Candeloro avant d'embarquer à Buenos Aires. "On commence à retrouver un petit peu le goût à la vie. Je sais que vous attendez tous un peu de nos nouvelles, on est désolés mais par respect aux familles des victimes, on préfère pas non plus trop exposer nos sentiments", disait-il. - "Envie de rentrer" - Mercredi, Alain Bernard expliquait avoir "envie" "d'aller voir les parents de Camille". Les sportifs français qui, selon le principe de l'émission, devaient être largués dans des zones isolées et mis au défi de retrouver la civilisation en moins de 72 heures, erraient alors comme des âmes en peine dans un hôtel de Villa Union (Argentine), encore sous le choc du drame. "C'est compliqué. Par moments, on essaie d'aller de l'avant et d'affronter la réalité cruelle qui est devant nous", confiait l'ancien nageur. Ce week-end, le monde du sport rend de nouveau hommage aux trois champions décédés, l'ex-nageuse Camille Muffat, le boxeur Alexis Vastine et la navigatrice Florence Arthaud. Une minute de silence devait être observée avant les rencontres de football, de basket et de hand, et avant Italie-France, dimanche à Rome, pour le Tournoi des six nations de rugby. Le Top 14 et la Pro D2, eux, ont choisi le bruit: une minute d'applaudissements devait être dédiée aux disparus avant les matchs du week-end. A Marseille, où vivait Florence Arthaud, des roses ont été jetées dans la Méditerranée en fin de matinée à la mémoire de la navigatrice. - Autopsie difficile - De l'autre côté de l'Atlantique, dans la province argentine de La Rioja, cinq gendarmes français ont entamé vendredi une mission délicate. Deux enquêteurs de la Section de recherches de la gendarmerie des transports aériens (GTA), le service auquel le parquet de Paris a confié mardi une enquête préliminaire, devaient rencontrer le juge fédéral Daniel Herrera, chargé de l'enquête sur l'accident survenu lundi dans le petit village de Villa Castelli.

