Paris (AFP). Crash en Argentine: à l'Insep, le sport français abasourdi par un drame familial

A l'Insep, pépinière du sport français de haut niveau, athlètes et dirigeants étaient abasourdis par un "drame familial" mardi, au lendemain de l'accident d'hélicoptères en Argentine qui a coûté la vie à Alexis Vastine, qui "faisait partie de la maison", Camille Muffat et Florence Arthaud. "J'ai perdu un frère. J'ai beaucoup, beaucoup de peine", lâche les yeux embués de larmes Redouane Asloum, partenaire d'entraînement d'Alexis Vastine. "Je l'ai connu très jeune, à son arrivée à l'Insep, je l'ai vu grandir. On a perdu un champion, quelqu'un d'important dans la boxe." Le boxeur Alexis Vastine, 28 ans, la championne olympique de natation Camille Muffat, 25 ans, et la navigatrice Florence Arthaud, 57 ans, ont été tués lundi dans une collision entre deux hélicoptères en plein vol lors du tournage en Argentine du nouveau jeu d'aventure de TF1, "Dropped". "Tout le monde est abasourdi, dévasté. Quand ça touche de manière simultanée trois des plus grands athlètes français, qui ont fait briller la France à l'international Notre état respectif, à chacun, est à la hauteur d'un drame familial. Parce que le sport est une grande famille, l'Insep en particulier. Et Alexis faisait partie de la maison depuis l'âge de 17 ans", a réagi l'ex-pongiste Jean-Philippe Gatien, président de l'Insep. - "Le sourire d'Alexis" - Dès mardi matin, un premier hommage spontané a été rendu au boxeur pensionnaire de l'Insep depuis une dizaine d'années, dont la disparition a soulevé une intense vague d'émotion dans l'établissement niché au coeur du bois de Vincennes, dans l'est parisien. Réunis autour d'un ring, les boxeurs, rejoints par des lutteurs et des judokas notamment, y ont déposé des roses blanches à côté d'une photo d'Alexis Vastine, raconte à l'AFP un autre de ses partenaires d'entraînement, Elias Friha. "Sentir le soutien des autres (sportifs), la solidarité, ça nous touche énormément. Alexis, c'est une figure de l'Insep et du sport olympique. Il a croisé tous les athlètes, était ami avec les sports de combat Une disparition aussi tragique et soudaine est difficile à appréhender. Personne ne réalise vraiment", confie la gorge nouée Kevinn Rabaud, DTN de la Fédération française de boxe, sans parvenir à retenir ses larmes. "Il était content de faire cette émission de challenges. Il voulait démontrer que la boxe pouvait être représentée à la télé", se souvient Redouane Asloum. A la mi-journée, s'est tenu un nouveau moment de recueillement en mémoire de toutes les victimes du drame. Une minute de silence a été observée peu avant 13h00 dans la cantine de l'institut, en présence du secrétaire d'Etat aux Sports, Thierry Braillard. "Aujourd'hui, je veux garder en tête le sourire d'Alexis. Ces trois champions disparus doivent rester des exemples pour les jeunes athlètes", a espéré Gatien.

