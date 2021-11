Paris (AFP). Toute la France est en deuil assure Manuel Valls

Manuel Valls a exprimé mardi sa "peine immense" après le crash mortel en Argentine dans lequel ont péri dix personnes dont huit Français, assurant que "toute la France est en deuil". "Argentine: peine immense devant ce drame. C'est toute la France qui est en deuil ce matin. Soutien aux familles des victimes", écrit le Premier ministre sur son compte Twitter. François Hollande a de son côté fait part de sa "stupeur" et de son "émotion" après cet accident d'hélicoptère en Argentine lors d'un tournage d'une émission de télé-réalité. Dix personnes sont mortes dont huit Français, parmi lesquels la navigatrice Florence Arthaud, la nageuse Camille Muffat et le boxeur Alexis Vastine. Les deux pilotes sont également décédés. "Immense tristesse après la mort de nos 8 compatriotes. Florence Arthaud, Camille Muffat et Alexis Vastine ont tant fait briller la France", a ajouté le chef de l'Etat mardi matin sur son compte Twitter.

