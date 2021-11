Paris (AFP). Hollande rend hommage à trois champions qui ont fait briller la France

François Hollande a de nouveau rendu hommage mardi aux "trois champions" qui avaient fait "briller la France" et ont été tués dans un accident d'hélicoptères en Argentine parce qu'ils "voulaient" encore une fois "repousser les frontières". La nageuse Camille Muffat, 25 ans, qui "voulait vivre pleinement et qui est morte tragiquement", la "grande navigatrice" Florence Arthaud, 57 ans, et le boxeur Alexis Vastine, 28 ans, "sont morts parce que, là encore, ils voulaient repousser les frontières, faire connaître des exploits, des pays, des régions" et "donner l'exemple", a déclaré le chef de l'Etat lors d'une manifestation sur l'économie sociale et solidaire à l'Elysée. Florence Arthaud, a-t-il souligné, était une "femme exemplaire qui a servi de modèle à des générations de femmes et aussi d'hommes pour aller plus loin, pour défier, à la fois les éléments mais aussi les autres compétiteurs". "Capable de se dépasser et c'est ce qu'elle voulait faire" de nouveau, Florence Arthaud "était un exemple de liberté et d'engagement", a-t-il poursuivi. "Grande championne", Camille Muffat , a-t-il enchaîné, "avait arrêté à 25 ans sa carrière sportive parce qu'elle voulait vivre pleinement et elle est morte tragiquement". Quant à Alexis Vastine, il était selon lui "un boxeur plein de talent qui avait eu, à un moment, un destin brisé, qui aurait pu être champion olympique deux fois et qui se préparait à pouvoir l'être de nouveau". "Il s'était engagé sous les drapeaux en tant que sportif de haut niveau", a encore rappelé le chef de l'Etat, et "il est mort, là aussi, parce qu'il voulait montrer à des jeunes qu'il ne fallait jamais désespérer, ne jamais renoncer et aller toujours plus loin, y compris défier les arbitres qui ne l'avaient pas reconnu comme champion". François Hollande a eu aussi un mot pour les autres victimes de l'accident: "Je ne veux pas oublier les sept autres victimes et leurs familles endeuillées". ha/glr/gf

