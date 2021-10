Sortir dans le Calvados : mardi 3 mars

Le festival international du cirque de Bayeux a commencé hier avec une exposition gratuite à l'espace Saint Patrice. Les spectacles débuteront dès demain et beaucoup de choses nous attendent. Retrouvez le programme complet sur www.festivalcirquebayeux.fr



À l'occasion de la journée internationale de la femme, l'ASPTT Caen invite les femmes de toute la région à découvrir gratuitement de nombreuses activités sportives. Course à pied, tennis de table, volley, yoga et tir sur cible seront proposés à toutes les femmes. C'est ce samedi à partir de 13h45 au Gymnase Maurice Fouques. C'est gratuit.



Dimanche, c'est la 11e foire aux livres et au matériel photo d'occasion et de collection à Vire. Organisée par l'association du Mois de la photographie en Bocage Normand, cette 11e édition se tiendra à la salle Chenedollé. Rendez-vous de 9h à 18h30. C'est gratuit pour les visiteurs.