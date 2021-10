Sortir dans l'Orne : mardi 3 mars

Le festival international du cirque de Bayeux a commencé hier avec une exposition gratuite à l'espace Saint Patrice. Les spectacles débuteront dès demain et beaucoup de choses nous attendent. Retrouvez le programme complet sur www.festivalcirquebayeux.fr



Demain, à la Ferté Macé, une conférence carrières et formations sur les métiers de la sécurité et de la défense «Armée de terre, Air et Mer, Gendarmerie, Police Municipale» est organisée au Centre Socioculturel Fertois. Rendez-vous de 14h à 17h.



A l'occasion de la journée de la femme, le collectif «La Cavée des Artistes» organise ce dimanche un salon «Le monde des créatives». Au programme, des ateliers et des expositions de peinture, photographie, création de mode, spectacles pour enfants et bien d'autres choses encore. Rendez-vous ce dimanche de 11h à 18h à la salle des fêtes de La Carneille. L'entrée est gratuite.