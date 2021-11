Sortir dans l'Orne : vendredi 13 mars

La 51e édition de la foire au boudin de Mortagne-au-Perche commence demain. Organisée pour la 1ère fois par Mortagne événements, vous y trouverez de nombreuses animations mais aussi des rendez-vous incontournables. Faites aussi de la zumba, de l'escalade ou du vélo. Toutes les animations sont gratuites. Rendez-vous toute ce week-end, jusqu'à lundi à Mortagne-au-Perche.



Le festival international du cirque de l'Orne revient ce week-end à Montilly-sur-Noireau pour sa 12e édition. Un casting d’artistes parmi les plus talentueux. Représentations demain à 20h30 et dimanche à 15h30, avec final pyrotechnique. Comptez entre 11 et 26€ la place.



Le Carnaval'en son est une manifestation festive organisée par le collectif des étudiants alençonnais. Tout le monde, étudiants ou non, grands et petits est convié à participer sur le thème des "régions du monde". Rendez-vous ce samedi dès 15h au parc des promenades d'Alençon.