Sortir dans la Manche : lundi 2 mars

Jusqu'au 30 mars, le réseau Focus Jazz présente "1 mois de Jazz en Basse-Normandie". Notre région possède une scène jazz très riche et dispose d'un nombre important de musiciens. Retrouvez le programme complet de cet événement sur www.focusjazz.fr



Mercredi, une collecte de sang est organisée à Avranches. Premier donneur ou habitués, n'hésitez pas à venir salle Victor Hugo, place Carnot, pour donner votre sang. Rendez-vous ce mercredi de 13h30 à 18h30.



Pour cette année d’anniversaire, le collectif des soirées TWIN organise des soirées concerts reprenant les grandes thématiques qui ont marqué la programmation musicales depuis 35 ans. Le TWIN Concert de samedi sera donc aux couleurs du Rock et du Blues avec JET Blast et Alex Mirey. Rendez-vous ce samedi à partir de 21h30 à la Bazoge dans le Sud Manche. L'entrée est à 9€.