Sortir dans le Calvados : lundi 2 mars

Jusqu'au 30 mars, le réseau Focus Jazz présente "1 mois de Jazz en Basse-Normandie". Notre région possède une scène jazz très riche et dispose d'un nombre important de musiciens. Retrouvez le programme complet de cet événement sur www.focusjazz.fr



Jusqu'au 30 mars également, se tient à Caen, le mois de l'architecture contemporaine en Normandie. Au programme, des conférences, des séminaires, des visites de chantier et des expositions. Plus d'infos sur www.maisonarchitecture-bn.fr



Samedi, au Zénith de Caen, assistez au spectacle Folklorico, le ballet national du Brésil. Vous y verrez des chanteurs, des percussionnistes, des musiciens et des danseurs avec leurs costumes typiques. Cette semaine, gagnez vos places à tout moment sur Tendance Ouest dans Just Hits entre 13h et 16h.