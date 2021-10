Sortir dans l'Orne : lundi 2 mars

Jusqu'au 30 mars, le réseau Focus Jazz présente "1 mois de Jazz en Basse-Normandie". Notre région possède une scène jazz très riche et dispose d'un nombre important de musiciens. Retrouvez le programme complet de cet événement sur www.focusjazz.fr



Vendredi, un dîner-spectacle est organisé à Alençon avec le Music Hall Folli's. Sur le thème du Disco en première partie puis un hommage à Edith Piaf pour son centième anniversaire et un final tout en Disco. Rendez-vous à partir de 19h au restaurant Le Haut Ministère à Alençon. L'entrée est à 29€.



Tout ce week-end, c'est la 6e édition du Salon des Vins de France à Saint-Georges-des-Groseillers. Un salon organisé par la Rotary Club de Flers-Condé. Rendez-vous à la salle Lecocq, samedi de 10h à 19h et dimanche de 10h à 18h. L'entrée est gratuite. A noter que l'abus l'alcool est dangereux pour la santé et à consommer avec modération.