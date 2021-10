Attentats, la Manche réunit les responsables religieux

Le Sénateur Philippe BAS, vice-président du Conseil général de la Manche, a reçu Monseigneur LE BOULC’H, évêque de Coutances et Avranches, le Rabbin Meyer MALKA, Rabbin de la communauté juive de Caen et de la région normande, Mohammed Abdallah MAROUANI, Imam de Cherbourg et le Pasteur Basile ZOUMA, de l’Église protestante Unie de France.

Durant plus de deux heures, les responsables religieux ont échangé sur la place de la religion dans la société avec les élus conseillers généraux, en présence du Sous-préfet de Cherbourg, Jacques Troncy.

Une condamnation unanime

Les représentants des cultes et les élus ont condamné unanimement les actes criminels et la stigmatisation dont certaines religions font injustement l’objet depuis ces attentats. Ils ont rappelé que les principes même de la laïcité se retrouvent dans les valeurs républicaines : la liberté, l’égalité et la fraternité.

« Une plus grande tolérance passe par la connaissance et la reconnaissance des religions » Philippe Bas

Les différents intervenants ont insisté sur le rôle que doit jouer l’éducation dans la compréhension des cultes.