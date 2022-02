Paris (AFP). Prise d'otages dans une épicerie casher à Paris: 2 morts

La fusillade dans une épicerie casher, porte de Vincennes à Paris, a fait vendredi "au moins deux morts" et "au moins cinq" personnes étaient prises en otage, a appris l'AFP de sources proches du dossier. Un homme, soupçonné d'être impliqué dans la fusillade de Montrouge au cours de laquelle une policière a été tuée, a fait irruption vers 13H00 dans cette supérette, armé de deux fusils-mitrailleurs et a tiré, ont ajouté ces mêmes sources, qui ont fait état d"au moins cinq" personnes en otage. "C'est le tireur de Montrouge", a affirmé l'une des sources. Un employé de la supérette est parvenu à sortir, a-ton appris de mêmes sources. Le parquet antiterroriste a ouvert une enquête en flagrance sur ces événements, a annoncé le parquet sans donner plus de détail sur les faits. L'enquête a été confiée à la section antiterroriste (SAT) de la PJ parisienne, à la sous-direction antiterroriste de la PJ et à la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI).

