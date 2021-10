"Religion, laïcité... On est là pour déconstruire les stéréotypes"

Le rendez-vous était programmé depuis l'été dernier, mais il a peut-être eu plus de force au regard des attentats des 7, 8 et 9 janvier. L'association Coexister, qui rassemble des jeunes de toutes confessions ainsi que des jeunes athées et agnostiques, rencontre cette semaine les lycéens et collégiens de la Manche.

Après Avranches, Carentan et Saint Lô, quatre membre de l'associations étaient ce mercredi 22 janvier à Cherbourg et Montebourg, dans les établissements privés. Un juif, deux musulmanes, un agnostique, qui ont invité les élèves à écrire leurs préjugés sur les différentes religions, avant de répondre à leurs questions.

Pourquoi dit-on que les juifs sont attachés à l'argent ? Le terrorisme a-t-il une religion ? Pourquoi certaines femmes de confession musulmanes portent le voile et d'autres non ? Etre athée signifie-t-il être raciste ? Autant de questionnements abordés avec les lycéens.

"Ils nous renvoient des interrogations positives, ils ont envie de comprendre car ils n'ont pas cette diversité que l'on retrouve par exemple à Paris" note Aminata, l'une des intervenantes. "On se rend compte qu'ils ne connaissent pas grand chose aux religions. Le fait de ne pas en parler conduit à en faire un tabou" poursuit Fatoumata :

"Le dialogue interreligieux est un outil, un moyen pour construire le vivre ensemble. Même des jeunes athées peuvent s'engager dans ce mouvement laïc, qui travaille sur la cohésion sociale, la déconstruction des préjugés" indique Josselin, agnostique.

Pour Ilan, de confession juive, "on agit dans un contexte dramatique, difficile, mais l'on essaye de ne pas le voir comme une fatalité mais comme un levier pour agir" :





Ce vendredi 23 janvier, Coexister sera à Granville.