Hermanville-sur-Mer : Grand Prix National de Char à voile

L’épreuve du samedi 28 février et du dimanche 1 er mars à Hermanville-sur-Mer sera une étape comptant pour la sélection au Championnat de France 2015 et le classement National des pilotes 2014-2015.



Le Grand Prix «Classes 7 et 8» rassemblera plus de 60 pilotes. Les deux classes courront séparément à tour de rôle, les manches sont de 30 minutes. Les courses se dérouleront en début d’après-midi par marée basse, sur la totalité de la plage d’Hermanville-sur-Mer, et pourront s’étendre sur la plage de Colleville Montgomery et Lion-sur-mer si la force du vent pendant les épreuves le permet.



Plus d'informations ICI



Ecoutez, Carole Mann, Chef de base.

