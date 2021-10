Sortir dans le Calvados : jeudi 26 février

A Bayeux, jusqu'à dimanche profitez de la fête foraine installée sur le parking du centre Emeraude. Il y a deux nouvelles attractions : le Maxi Dance et le Crazy Dance. Vous pourrez y aller demain de 21h à minuit, samedi de 14h à minuit également et dimanche de 14h à 20h.



Samedi, le Cargö à Caen vous propose une soirée Factori All Stars. Le Factori Crew s'emparera du club pour une soirée intimiste avec tous leurs Djs. Une soirée bass music fera vibrer le Cargö à partir de 23h. L'entrée varie entre 8 et 12€.



Le Club de Voile et Loisirs d'Hermanville-sur-Mer organise tout ce week-end le grand prix national de char à voile à Hermanville. Les participants viennent de toute la France pour ces deux jours de compétition. Retrouvez le programme complet et toutes les infos pratiques sur cvlh.free.fr