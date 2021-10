Deux présidents normands au Salon de l'Agriculture : "ensemble nous serons plus forts"

Laurent Beauvais, président de la région Basse-Normandie, accompagné de son homologue haut-normand Nicolas Mayer-Rossignol, ont inauguré ce mercredi 25 février l'espace Normandie, au coeur du 52e salon International de l'Agriculture.

Un moment de dégustation, bien sûr, et des rencontres avec les producteurs de Normandie et les acteurs de l'agriculture dans les deux régions, comme l'IRQUA, la Chambre d'Agriculture, les représentants locaux de la FNSEA et des Jeunes Agriculteurs. Cette année le salon de l'Agriculture intervient à quelques mois des élections régionales, pour lesquelles Nicolas Mayer-Rossignol sera le candidat du PS.

Les deux présidents se sont arrêtés un instant pour une interview au micro de Tendance Ouest :

Laurent Beauvais et Nicolas Mayer-Rossignol Impossible de lire le son.

Claude Bartolone, président de l'Assemblée Nationale, a partagé un verre de cidre avec les deux présidents normands.