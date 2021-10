Rouen. Le plaidoyer des élus socialistes pour les Concerts de la Région

Plusieurs milliers d'internautes se sont déjà mobilisés. C'est au tour des élus de l'opposition de dire leur désaccord avec la décision d'Hervé Morin, nouveau président de la Normandie, de supprimer les Concerts de la Région, qui se tenaient à Rouen (Seine-Maritime), accessibles gratuitement.

Une décision justifiée par le coût de la manifestation, selon le président de région, qui préfère investir dans des événements et structures qui font la part belle aux groupes locaux, comme Les Terrasses du Jeudi ou le 106.

150.000 spectateurs

Cet argument ne convainc pas vingt-trois élus socialistes de Normandie, députés, conseillers régionaux, maires, conseillers départementaux, qui ont adressé vendredi 7 avril 2017 un courrier à Hervé Morin. Ils rappellent ainsi que l'événement a rassemblé 150.000 personnes à Rouen, chaque année de 2013 et 2016.

"Les Concerts permettent à des milliers et des milliers de Normands d'avoir plus facilement accès à la culture. Pour nombre d'entre eux, c'est l'une des rares occasions dans l'année, si ce n'est la seule, d'aller écouter de la musique" plaident les élus PS.

Les habitants "punis"?

Ils ajoutent que l'opération permet en outre "de mettre en valeur des artistes locaux, systématiquement programmés en première partie, ainsi que des lycéens normands grâce à un tremplin musical". Enfin, outre le rayonnement de la Normandie, c'est aussi l'intérêt économique qu'ils pointent du doigt, pour les hôteliers ou restaurateurs.

Les signataires du courrier évoquent une décision "motivée par des raisons plus politiciennes que d'intérêt général" et se demandent pourquoi les habitants devraient être "punis".

Cinq départements représentés

Parmi les signataires, issus des cinq départements normands, on retrouve Yvon Robert et Frédéric Sanchez, respectivement maire de Rouen et président de la métropole, ainsi que les députés Catherine Troallic, Stéphane Travert, Luce Pane, Guillaume Bachelay, Valérie Fourneyron, Marie Le Vern, Jean-Louis Destans, mais aussi les anciens président de région Nicolas Mayer-Rossignol et Laurent Beauvais.

Difficile pourtant d'imaginer qu'Hervé Morin reviendra sur une décision qu'il a justifié et confirmé à plusieurs reprises.

A LIRE AUSSI.

Fin des concerts de la Région : Hervé Morin se justifie

En Normandie, lancement de la mission attractivité: comment vendre la région dans le monde entier?