Dacca (AFP). Bangladesh: le bilan du naufrage d'un ferry s'alourdit à 69 morts

Le bilan du naufrage d'un ferry survenu dimanche au Bangladesh s'est alourdi à 69 morts après la découverte de dizaines de cadavres de passagers disparus dans l'épave remise à flot, a annoncé la police. Un navire équipé d'une puissante grue de levage a remis le MV Mostofa à flot, permettant aux plongeurs de la Marine nationale et des pompiers d'explorer l'épave au milieu du fleuve Padma, une autoroute fluviale au coeur du Bangladesh. "La plupart des corps supplémentaires ont été découverts dans le navire après qu'il a été soulevé et remorqué jusqu'à la rive. Le bilan est à présent de 69 morts", a déclaré à l'AFP l'inspecteur Abdul Muktadir. Le bilan devrait s'alourdir à mesure que les secours progressaient dans les deux étages du bateau. Les autorités ignorent le nombre exact de passagers, mais selon les rescapés, le MV Mostofa aurait pu transporter jusqu'à 150 personnes au moment de l'accident, survenu à environ 70 kilomètres au nord-ouest de la capitale Dacca. "Environ 50 personnes ont regagné la rive à la nage ou ont été secourues par d'autres navires", a indiqué à l'AFP le chef de la police locale Rakibuz Zaman. - Une "course" avec d'autres navires - Le capitaine du cargo et deux membres d'équipage ont été arrêtés. Le gouvernement a ordonné l'ouverture d'une enquête. Selon le ministre du Transport maritime, Shahjahan Khan, le cargo était engagé dans "une course" avec d'autres navires et aurait ainsi négligé toute prudence. Des rescapés rassemblés au terminal des ferries, où des volontaires du Croissant-Rouge ont entreposé les housses mortuaires pour permettre aux proches de reconnaître les victimes, ont raconté que le MV Mostofa était surchargé de passagers au moment de la collision. "Je tenais la main de ma mère quand le cargo a heurté notre ferry par la poupe", a témoigné un jeune homme de 18 ans qui s'est identifié comme Al Amin. "Le ferry a coulé en deux minutes (). J'ai nagé et un ferry m'a secouru, mais j'ignore ce que ma mère est devenue". Une jeune fille de 18 ans a éclaté en sanglots lorsque les sauveteurs ont ramené à terre les corps de trois membres de sa famille, dont celui de sa petite soeur âgée seulement d'un mois. "Ils ont pris un repas chez moi et sont repartis (par le ferry)", a expliqué Akhi, ses yeux baignés de larmes fixant le corps du nourrisson. Le Bangladesh, un des pays les plus pauvres d'Asie, est irrigué par plus de 230 fleuves et rivières et la navigation fluviale y est le principal mode de transport, en particulier dans le sud et le nord-est. Les accidents de ferry sont fréquents au Bangladesh. Les autorités estiment que 95% des centaines de milliers d'embarcations de toute taille que compte le Bangladesh ne répondent pas aux normes minimales de sécurité. La semaine dernière, au moins cinq personnes, dont un mineur, avaient trouvé la mort dans le naufrage d'un ferry surchargé qui transportait 200 passagers dans le sud du pays.

