Basket : Mondeville se ressaisit à temps

Non sans mal, les coéquipières d'Aurélie Bonnan ont réagi en disposant de Villeneuve d'Ascq à l'extérieur, samedi 8 janvier (63-67). “Pendant trois quarts-temps, on a bien géré notre affaire” , estime la capitaine mondevillaise. “On a connu un gros coup de moins bien ensuite. Comme on n'est pas très sereines en ce moment, on s'est mis à balbutier notre basket. Mais on ne s'est pas démobilisé.” En passant de +14 à -6 en quelques minutes, Mondeville s'est fait une grosse frayeur. Il lui a fallu un 10-0 et quelques erreurs adverses pour inverser de nouveau la vapeur. Importante pour le classement et le moral, cette victoire permet aux Bas-Normandes de préparer plus sereinement leur déplacement à Tarente, leader de leur poule d'Euroligue, jeudi 13 janvier. “On y va sans pression mais pour gagner” , annonce Aurélie Bonnan.



