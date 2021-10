Louane, grand favorite des César, la chanteuse, comédienne et surtout insatiable

À 18 ans, l'ex-pensionnaire du télé-crochet The Voice est partout.

Au générique du film familial "La Famille Bélier" désormais vu par plus de 6 millions de spectateurs. Dans les nominations aux César dans la catégorie Meilleur espoir féminin (cérémonie ce vendredi soir). A la une de Paris Match, dans les bacs des disquaires à partir du 2 mars avec un premier album aux ritournelles pop taillées pour la radio.

"C'est dingue!", s'exclame la jeune femme blonde qui, pour sa part, espère surtout figurer en juillet prochain sur la liste des reçus au bac littéraire.

Même si on la voit en ce moment davantage dans les journaux que sur les bancs de son lycée lillois. "On a passé un accord avec mon lycée, je vais passer le bac mais je vais prendre des cours particuliers. Ca va être compliqué", reconnaît-elle avec naturel.

"Les Césars, c'est génial! Mais il faut absolument que j'ai le bac... Si je n'ai pas le César, il n'y a rien de grave, je serais contente pour celle qui l'aura", assure la chanteuse-comédienne à l'AFP.

"Je viens d'entrer dans un monde que je ne connais pas, qui est éphémère. Les gens peuvent m'aimer aujourd'hui et dans une semaine je n'existe plus", ajoute cette fille de parents courtiers en assurance, née dans une famille de six enfants (cinq filles et un garçon) installée à Hénin-Beaumont (Pas-de-Calais).

- Élève de Louis Bertignac -

La jeune fille aux origines cosmopolites - "Je suis Portugaise, brésilienne, allemande, polonaise et française", énumère-t-elle - a rêvé depuis toujours d'être chanteuse en admirant Vanessa Paradis et écoutant fredonner sa nounou, laquelle sera la première à l'inscrire à un concours de chant, à 8 ans.

Elle a appris à jouer de plusieurs instruments (piano, guitare, un peu de violoncelle), a chanté quelques temps dans un groupe de rock local, les Dazzling Smile, mais c'est The Voice qui la révèle au grand public en 2013.

"On a des super-bons profs dans The Voice, on reçoit énormément de conseils, de technique. C'est comme faire une école, mais en plus rapide", souligne celle qui avait pour coach l'ex-guitariste de Téléphone Louis Bertignac.

Elle n'a certes pas gagné mais a tapé dans l'œil du réalisateur Éric Lartigau qui lui confie le rôle de Paula dans "La famille Bélier". Elle incarne une lycéenne timide de Mayenne qui intègre la chorale de l'école dont le professeur de chant, fan invétéré de Michel Sardou, lui découvre une voix en or.

"On est un peu pareil avec Paula. Elle a 16 ans, elle veut partir à Paris pour chanter... Je crois que je connais ça. J'ai fait la même chose, je suis venue à Paris à 16 ans pour faire The Voice", sourit la comédienne redevenue ces temps-ci chanteuse pour défendre son premier album, "Chambre 12" (Mercury/Universal).

Les 11 chansons ont été écrites par Dan Black (membre de l'ex-groupe anglais The Servant) et Patxi Garat, un ex-pensionnaire de l'émission la Star Academy. Avec une atmosphère que la chanteuse décrit comme un mélange entre "quelque chose d'assez urbain, mais aussi pop", dans la lignée de la chanteuse néo-zélandaise Lorde.