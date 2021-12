TF1 confirme l'arrivée de Mika dans The Voice

TF1 et Shine Productions confirment la présence de Mika au jury de "The Voice, la plus belle voix", aux côtés de Jenifer, Garou et Florent Pagny. L'interprète des tubes "Relax, Take it Easy" et "Grace Kelly" récupérera le fauteuil du guitariste de Téléphone, qui préfère se consacrer à sa carrière artistique au cours des prochains mois.

Louis Bertignac ne tourne pas entièrement la page "The Voice" puisque la chaîne précise qu'il retrouvera son rôle de juré et coach lors d'une prochaine saison.

La troisième saison du programme présenté par Nikos Aliagas arrivera à l'antenne début 2014. TF1 et Shine Productions effectuent actuellement les pré-auditions des candidats.