« La chance de ma vie » est une comédie romantique française actuellement sur les écrans. Avec François-Xavier Demaison et Virginie Efira.



Julien Monnier a un sérieux problème. Il a beau être un conseiller conjugal brillant, il n'arrive pas à garder une femme dans sa vie plus de deux semaines.

Et pour cause, depuis son plus jeune âge, Julien porte la poisse à toutes les femmes qui s'éprennent de lui. Mais pas une petite poisse. De celles qui vous envoient à l'hôpital plusieurs fois par semaines, qui brisent votre vie professionnelle ou qui vous fâchent à vie avec vos proches. Julien est à proprement parler un vrai chat noir pour les femmes.

Joanna Sorini va vite l'apprendre à ses dépens le jour où elle le croise.

Une carrière en plein décollage, une vie amoureuse qui semblait enfin prendre un bon tournant, tout cela risque de bien changer...



Un film qui est plutôt drôle... si on n'a pas vu la bande-annonce. Car malheureusement la majorité des gags et même l'intrigue entière sont révélées par les 2 min qui présentent le film. Si on fait abstraction de cela, « la chance de ma vie » est un film pétillant, à la bonne humeur communicative surtout grâce à Virginie Efira qui confirme son statut d'actrice.

François-Xavier Demaison évite pour une fois la surenchère.

A voir pour passer un moment de détente. Vraiment dommage que toute l'histoire soit éventée par cette bande-annonce trop démonstratrice. Car sans révolutionner le genre, ce film classique avait quelques petites surprises en réserve.



La chance de ma vie, c’est depuis mercredi au cinéma.