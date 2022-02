Le Refuge, Rue de la Miséricorde

Le midi, il propose plusieurs formules comme le menu skieur : entrée et plat du jour plus un dessert à l'ardoise pour 10,50€. Ce jour-là, le Refuge suggèrait une salade de museau à la vinaigrette suivie d'un émincé de volailles servi avec du riz. Mais le fromage étant ici le roi, j'ai préféré le menu du chef (entrée, plat et dessert) à 17€.

Pour commencer, j'ai opté pour des “croûtes savoyardes nature”. Il s'agit en fait de pain grillé sur lequel est déposé du fromage à raclette fondu. Pour continuer dans la même lignée, je me suis laissé tenter par une croziflette qui est, m'a expliqué le serveur, un plat composé de crozets (petites pâtes plates, spécialité savoyarde), de jambon cru et de reblochon. Côté quantité, c'est un peu réduit, mais côté qualité, c'est original et cela rivalise largement avec la traditionnelle tartiflette.



Marmottes sur tire-fesses !

En attendant le dessert, j'ai observé les lieux. Le Refuge porte bien son nom : skis au plafond, marmottes sur un tire-fesses, luge en bois ... Puis est arrivé le crumble poire-chocolat que j'avais commandé. Il achèvait un repas sympathique. Avec un verre de vin blanc, j'ai réglé une note de 19,80€.

Le Refuge 11, rue de la Miséricorde à Caen. Tél. 02 31 86 87 00.



Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire