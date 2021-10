Sortir dans le Calvados : vendredi 6 février

Ce soir, au forum de Falaise, il y a du cirque. Pascal Rousseau, circassien équilibriste, nous emmène dans ce spectacle théâtral à la recherche de l’Equilibre, équilibre de l’esprit et du corps. C'est à 20h. Ce spectacle est la première partie d’une trilogie, la deuxième partie «Le Mur de l’Equilibre» est programmée dimanche à 16h.



Demain, le SM Caen reçoit l'équipe de Toulouse sur la pelouse du Stade Michel d'Ornano pour le compte de la 24ème journée de Ligue 1. Coup d'envoi de la rencontre ce samedi à 20h. Un match à suivre en direct et en intégralité sur Tendance Ouest et tendanceouest.com dés 19h45.



Demain soir, participez à la 8e édition du Soul Train Tribute à l'Orient Express à Caen. Une soirée qui va vous plonger au coeur des années seventies. Rendez-vous à partir de 21h. L'entrée est à 3€, toutes les infos sur tendanceouest.com