Sortir dans le Calvados : vendredi 30 janvier

Ce soir participez à la 6ème édition du "Week-End Commence Ici" au Cargö à Caen. Organisée par l'association "Crazy Kids" et "Happy Daymon", cette soirée concert vous emmènera en plein coeur des années sixties où vous danserez sur des rythmes soul et blues. Retrouvez sur place des animations avec un stand maquillage, une vente de vinyles mais aussi un stand photo. Rendez-vous ce soir au Cargö à partir de 20h, l'entrée est à 12€.



Demain, venez profiter des activités que propose le Village Oxylane de Mondeville. Ce samedi, testez le Tchoukball, un parcours sportif ou encore de la marche nordique. Retrouvez l'ensemble de ces activités sur www.oxylanevillage.com



Football, en Ligue 1, le SM Caen reçoit l'AS Saint-Etienne ce dimanche sur la pelouse du Stade Michel d'Ornano. Coup d'envoi de la rencontre à 14h, un match à suivre en direct et en intégralité sur Tendance Ouest et tendanceouest.com