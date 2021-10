Lyon (AFP). L'Italie sacrée championne du monde de pâtisserie à Lyon

L'Italie a remporté lundi soir à Lyon la coupe du monde de pâtisserie, l'un des prestigieux concours du Salon international de la gastronomie (Sirha). Pour la seconde fois depuis le début de cette compétition en 1989, l'équipe italienne a décroché la médaille d'or, devant le Japon, médaille d'argent et les Etats-Unis, médaille de bronze. L'équipe italienne menée par son capitaine Francesco Boccia s'est également vu décerner le vase de Sèvres du Président de la République récompensant la présentation de son buffet artistique sur le thème de Peter Pan. Remise au cours d'une cérémonie digne des shows à l'américaine, cette médaille d'or, assortie de 21.000 euros, confère à l'équipe lauréate, la "reconnaissance de ses pairs et une notoriété dans le monde entier". Dimanche et lundi, 21 équipes internationales, composées d'un glacier, d'un pâtissier et d'un chocolatier, ont rivalisé de talent pour réaliser en dix heures, trois entremets au chocolat, trois autres aux fruits, douze desserts à l'assiette ainsi que trois pièces artistiques en glace, en chocolat et en sucre, sous les encouragements des 2.700 supporteurs enthousiastes. Et pour la première fois, la participation de l'Algérie, du Guatemala et des Philippines. "La rencontre de toutes ces nations est une leçon pour ceux qui veulent tout démolir", a déclaré le président-fondateur, Gabriel Paillasson.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire