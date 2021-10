Melbourne (AFP). Open d'Australie: Sharapova a eu très chaud, Federer en deux temps

La Russe Maria Sharapova, anesthésiée par la chaleur, a frisé l'humiliation au deuxième tour de l'Open d'Australie contre une joueuse classée au-delà du Top 100, mercredi à Melbourne où le choc thermique a aussi ralenti Roger Federer. Après deux premières journées relativement douces, le mercure a dépassé les 30°C, créant des défaillances chez Sharapova et, à un degré moindre, chez le champion suisse qui a eu besoin d'un set pour prendre la mesure de l'Italien Simone Bolelli, 3-6, 6-3, 6-2, 6-2. Au bord du gouffre, la "Tsarine" a, elle, dû sauver deux balles de match face à sa compatriote Alexandra Panova, 150e mondiale, avant de l'emporter 6-1, 4-6, 7-5. Après un début de partie à vive allure, la dauphine de Serena Williams a accusé le coup dans la Rod Laver Arena, cumulant les fautes directes (23, rien que dans le deuxième set). Une élimination de Sharapova, trois fois finaliste à Melbourne pour un sacre en 2008, aurait un peu plus décapité le tableau féminin, déjà amputé de onze têtes de série, dont la Serbe Ana Ivanovic (N.5). Mais la superstar russe, menée 4-1 dans la troisième manche avant de se retrouver au bord du précipice, a fait la différence grâce à des coups gagnants. Cela n'a pas été si simple non plus pour son compagnon, Grigor Dimitrov (N.10), en difficulté pour convertir ses balles de break (7/20) contre le Slovaque Lukas Lacko. Le "Federer bulgare" s'est finalement imposé en quatre manches 6-3, 6-7 (10/12), 6-3, 6-3. A l'inverse, Murray s'est promené, ne laissant que six jeux à Marinko Matosevic, local de l'épreuve et surnommé "Mad dog" (chien fou) mais balayé 6-1, 6-3, 6-2. Les statistiques parlaient pour l'Ecossais qui n'avait auparavant jamais perdu contre un joueur australien en neuf matches. Le soleil de plomb des antipodes a aussi réussi à Tomas Berdych (N.7) qui a célébré par une victoire contre l'Autrichien Jürgen Melzer 7-6 (7/0), 6-2, 6-2, ses fiançailles avec le mannequin Ester Satorova. Pour Marcos Baghdatis, pas de fiançailles mais bientôt le neuvième anniversaire de sa finale perdue à Melbourne contre Federer. Cela reste la plus belle performance de sa carrière. - Terminé pour Dodin - Tombé dans l'oubli depuis, le Chypriote a dû s'en souvenir pour écoeurer en quatre sets 6-1, 6-4, 4-6, 6-0 le talent belge David Goffin, bien mieux classé que lui (22e contre 78e). Incapable de marquer le moindre jeu dans l'ultime manche, Goffin a déploré la température et les conditions rapides du terrain qui avantagent les gros serveurs. A l'image de Kevin Anderson: le Sud-Africain a claqué quatorze aces et n'a surtout pas eu à sauver la moindre balle de break contre le Lituanien Ricardas Berankis dominé 6-2, 6-2, 7-6 (7/3). Il affrontera au prochain tour Richard Gasquet qui s'est facilement débarrassé (6-2, 6-3, 7-5) de James Duckworth, jeune représentant des "Aussies", qui l'avait poussé jusqu'à un cinquième set à Wimbledon. Pour Caroline Garcia, pas de casse, malgré trois balles de match gaspillées contre la Suissesse Stefanie Vögele, finalement battue 6-3, 6-4. C'est fini en revanche pour la "cogneuse" Océane Dodin, vaincue malgré un beau combat livré en trois sets contre Karolina Pliskova, 20e (7-5, 5-7, 6-4). Les résultats de la troisième journée, mercredi : Messieurs - 2e tour :

