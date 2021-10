Melbourne (AFP). Open d'Australie: les Bleus dehors malgré l'héroïsme du sauveteur Simon

Aucun Français ne prendra part à la seconde semaine de l'Open d'Australie pour la première fois depuis quatre ans, malgré les efforts de Gilles Simon, battu lors d'un duel homérique avec l'Espagnol David Ferrer, samedi soir à Melbourne. En l'absence du N.1 tricolore Jo-Wilfried Tsonga, forfait sur blessure, ni Richard Gasquet, ni Gaël Monfils, ni Simon ou encore Julien Benneteau n'auront donc réussi à s?immiscer au moins en huitièmes de finale. Hasard ou coïncidence, comme en 2011, les Français ont raté leur mission aux Antipodes, deux mois à peine après avoir disputé - et perdu - une finale de Coupe Davis. De la confrontation avec la Suisse dans la banlieue de Lille, il ne reste finalement que Stan Wawrinka, le seul des protagonistes à ne pas avoir "perdu le Nord" en franchissant le troisième tour après son succès contre le Finlandais Jarkko Nieminen, sans céder de set. Même Roger Federer a chuté, vendredi, contre l'une de ses plus grandes proies, l'Italien Andreas Seppi. Après la défaite, chez les dames, d'Alizé Cornet, samedi face à la pile électrique slovaque Dominika Cibulkova (7-5, 6-2), finaliste l'an passé, les derniers espoirs tricolores reposaient sur les épaules de Simon, qui ne partait pas favori contre Ferrer. Finaliste à Roland-Garros en 2013, deux fois demi-finaliste en Australie, la même année et en 2011, le Valencien a rarement réussi au Francilien qui ne l'avait battu que deux fois en sept matches. Mais son succès au troisième tour de l'US Open lui avait donné des idées. Sur un court "extrêmement lent", Simon a vu rapidement qu'il ne pourrait pas prendre de vitesse son adversaire, surnommé "Le Pou" pour sa capacité à se battre sur tous les points, même les plus désespérés. Alors, il a essayé de gagner en tenant l'échange en fond de court, mais à ce jeu-là Ferrer, 10e mondial, était globalement plus fort. A force de courir après le score, Simon a fini par céder (6-2, 7-5, 5-7, 7-6 (7/4) en 3h37) mais il a eu le mérite de ne jamais abdiquer. Mené 5-3 dans le troisième set, le 20e mondial a réussi à repousser l'échéance. Rebelote dans la quatrième manche où, encore largué au score (5-1), il a emmené Ferrer jusqu'au tie-break, avant de plier non sans avoir au préalable sauvé deux balles de match. "J'ai pris un mauvais départ et je l'ai payé sur la distance. Physiquement, j'ai plus puisé (dans mes réserves) durant un set et demi avant d'être bien. Et cette dépense d'énergie un peu inutile, je l'ai payée", a expliqué Simon, qui a tout de même un peu lessivé Ferrer. L'Espagnol a fini avec un orteil en sang et ne voulait pas entendre parler de son prochain match contre le Japonais Kei Nishikori: "Pour l'instant, je ne pense pas à ça, juste à me reposer." - Sur la route de Madison - Pas de Français en seconde semaine et pas non plus de Petra Kvitova. La N.4 mondiale a été écartée par l'Américaine Madison Keys, 35e, 6-4, 7-5. Elle est la deuxième membre du Top 5 à chuter après la Serbe Ana Ivanovic, battue dès le premier tour. Trop nerveuse, la Tchèque, double lauréate de Wimbledon (2011, 2014) a donné des opportunités à son adversaire, qui réalise à 19 ans le plus beau coup de sa jeune carrière. Elle affrontera en huitièmes de finale une autre Madison (Brengle, Américaine aussi) avec une chance solide d'aller encore plus loin. Le public australien aura en revanche droit à une double dose de Williams, Serena et Venus ayant rallié ensemble la seconde semaine pour la première fois depuis près de quatre ans. C'est passé également pour Novak Djokovic, en trois sets, contre Fernando Verdasco. Le Serbe affrontera au prochain tour le Luxembourgeois Gilles Müller, tombeur de l'Américain John Isner.

