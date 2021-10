Melbourne (AFP). Open d'Australie: Simon éliminé, aucun Français en huitièmes

Gilles Simon, dernier Français en lice à l'Open d'Australie, a été éliminé au troisième tour par l'Espagnol David Ferrer, 9e mondial, en quatre sets 6-2, 7-5, 5-7, 7-6 (7/4) et 3 h 37 min de jeu, samedi à Melbourne. C'est la première fois depuis quatre ans qu'il n'y aura pas de Français en seconde semaine du tournoi australien. L'élimination de Simon (N.18), succède à celles d'Alizé Cornet, sortie quelques heures plus tôt, de Richard Gasquet et de Caroline Garcia battus quant à eux vendredi au même stade. Simon a beaucoup sué, se dépensant sans compter mais n'a pas réussi faire plier l'infatigable David Ferrer, malgré une défense de mort de faim. Finaliste de Roland-Garros 2013, l'Espagnol prendra part à la seconde semaine du tournoi des Antipodes pour la cinquième fois d'affilée. Il rencontrera au prochain tour le Japonais Kei Nishikori, N.5 mondial. "Pour l'instant, je ne pense pas à ça, juste à me reposer", a soufflé après le match Ferrer, qui a terminé avec un orteil en sang tant la partie a été intense. Le Francilien a tenté de battre l'Espagnol dans les échanges. Sa victoire en quatre manches contre le Valencien lors du troisième tour de US Open lui avait donné de l'espoir. "On avait fini tous les deux avec des crampes", avait souligné le Français avant le duel de samedi, le huitième entre les deux joueurs (6-2 pour Ferrer). Le Français a presque tout le temps couru après le score contre l'Espagnol, sans jamais abdiquer. Sa patience a été récompensée dans le troisième set. Lorsque Ferrer a servi pour le match à 5-3, Simon a refait son break de retard et réussi à faire céder son adversaire pour prolonger les débats. Cela n'a fait qu'énerver un peu plus Ferrer qui a appuyé sur l'accélérateur, profitant de la fatigue de Simon, pour mener 5-1. A ce moment-là, les chances du Francilien était bien mince mais il y a cru encore, empilant cinq jeux d'affilée pour pousser l'Espagnol dans un tie break. Simon a fini par céder non sans avoir sauvé deux balles de match. Résultats de la 6e journée de l'Open d'Australie, disputée samedi à Melbourne: Simple dames (3e tour): Simple dames (3e tour): Serena Williams (USA/N.1) bat Elina Svitolina (UKR/N.26) 4-6, 6-2, 6-0 Garbiñe Muguruza (ESP/N.24) bat Timea Bacsinszky (SUI) 6-3, 4-6, 6-0 Dominika Cibulková (SVK/N.11) bat Alizé Cornet (FRA/N.19) 7-5, 6-2 Victoria Azarenka (BLR) bat Barbora Záhlavová Strýcová (CZE/N.25) 6-4, 6-4 Madison Keys (USA) bat Petra Kvitová (CZE/N.4) 6-4, 7-5

