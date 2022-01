SORTIR EN REGION: mardi 21 décembre

Du cinéma ce soir à 20h, avec la comédie américaine Mon beau père et nous à l'UGC Ciné-Cité. C'est la suite des aventures de Ben Stiller et de sa belle famille, une comédie qui réunie un casting incroyable avec Robert de Niro, Owen Wilson, Barbara Streisand ou encore Jessica Alba, une film qui sortira demain sur les écrans bas-normands.



Du cinéma également à Gavray avec cet après-midi les films Le Petit Nicolas et Garfield suivi d'un goûter à la salle polyvalente



Aujourd'hui la piscine de la Grâce de Dieu vous pouvez fêter Noël avec de nombreuses animations, des structures, gonflables et des baptêmes de plongés, l'après-midi se termine avec un goûter pour les enfants.

De la danse au théâtre de Caen avec le passage de la plus célèbre troupe de danseurs russes, le théâtre de Bolchoï fondé en 1776 est en représentation ce soir à 20h

Pour les besoins du téléfilm «Longue peine» réalisé par Christian Bonnet, la société de production CinéMag Bodard recherche des hommes et des femmes de 25 à 70. Si possible des hommes à moustache et aux cheveux pas trop court. Tournage entre les 17 et 19 janvier 2011 dans le secteur de Cherbourg.

Rémunération prévue. Envoyez photo et candidature avec nom, prénom, date de naissance, coordonnées, numéro de téléphone à:

par courriel à : casting.vicaire@sfr.fr

par courrier à :Jacqueline VICAIRE - CINEMAG BODARD - 19, rue Montrosier 92200 Neuilly sur Seine



Enfin l'événement sportif du jour c'est le match des Drakkars de Caen qui affrontent ce soir les Dragons de Rouen à la patinoire Caen la mer à 20h.

Un match qui va au delà des points et du classement puisqu'il signe le retour des face à face entre frères ennemis du hockey pour ce derby normand.

Venez soutenir le HCC ce soir à 20h à la patinoire Caen la mer pour un spectacle qui s'annonce sublime en ligue Magnus.