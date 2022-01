Quinzaine commerciale de Noël à ISIGNY SUR MER

Pour me communiquer vos idées, écrivez moi à generation@tendanceouest.com ou appelez moi au 02 33 05 32 30

A Isisgny sur mer, les commerçants vous proposent de participer à la quinzaine avec 2 grands tirages au sort. Achetez chez vos commerçants, prenez un ticket et mettez le dans l'urne.

Le jeudi 23 et mercredi 29 décembre, un tirage au sort avec tous les bulletins aura lieu, et vous gagnerez des bons d'achats (8500¤ de bons d'achats sont en jeu) et des voyages au futuroscope (plus d'une trentaine).

Un tirage au sort aura aussi lieu pour ceux qui joueront le jeu des vitrines. Retrouvez les bonnets de lutins dissimulés dans les peintures de noël des vitrines des magasins et gagnez aussi vos voyages au futuroscope.

Ecoutez Jean-Marc Hurtel évoquer tous ces cadeaux: