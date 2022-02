Faites une bonne action: allez au cinéma le 25 décembre!

Pour me communiquer vos idées, écrivez moi à generation@tendanceouest.com ou appelez moi au 02 33 05 32 30

Le 25 décembre, dans toute la France, la profession cinématographique, et plus particulièrement les distributeurs de films et exploitants de salles de cinéma se mobilisent en faveur des "Toiles enchantées" qui permet dans plus de 120 établissements hospitaliers français de projeter des films aux enfants dans des conditions professionnelles.

Sur chaque place de cinéma achetée, uniquement le jour de Noël, partout en France, quel que soir le film, la salle de cinéma, la séance, ou le mode de paiement (billets classiques, carte prépayée, pass illimité...) une partie du prix du billet sera automatiquement reversé à l'association "Les toiles enchantées".

Alors tous au cinéma ce 25 décembre!

Pour en apprendre plus sur cette action et sur l'association en général, RDV sur http://www.lestoilesenchantees.com/

Ecoutez Gisèle Tsobanian, fondatrice de l'association: