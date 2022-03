L'économie sociale et solidaire de Basse-Normandie fait étape à Mortagne au Perche

Les acteurs de l'économie Sociale et Solidaire du Pays d'Ouche et du Perche se sont réunis ce mardi 13 janvier à Mortagne : 4ème étape du Tour de l'économie sociale et solidaire de Basse-Normandie, après Villers Bocage en novembre dernier.

A chaque étape il s'agit d'une rencontre sur les coopérations locales, sur les territoires, en vue de la mise en place d'actions collectives : par exemple sur les circuits courts et sur l'implantation d'espaces numériques collectifs. Rodolphe Joigne, directeur de la Chambre régionale de l’économie sociale et solidaire de Basse-Normandie :

60.000 emplois, soit 1 sur 8 en Basse-Normandie dépendent de ce secteur économique. 281 structures entrent dans ce champ en Pays d'Ouche et Perche, soit 2722 emplois dans des coopératives, associations, ou Mutuelles. Par exemple Eco-Pertica, basé à Nocé, emploie 77 personnes. Antoine Elleaume, conseiller en éco-construction et gérant de la Scic :

Prochaine étape de ces rencontres régionales de l'économie sociale et solidaire de Basse-Normandie, en février, dans la Baie du Mont St Michel.