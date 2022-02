Mercredi 9 décembre, le premier forum de l'Emploi et des Métiers et de l'Économie Sociale et Solidaire se tient à Caen.

Une conférence sur cette question générale est organisée à L'amphi Pierre Daure à 11h30. À 14h30, il sera question des services aux personnes, à 16h, ce sera au tour de l'économie verte. Un débat avec le public s'ouvrira à 17h.





