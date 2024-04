Caen. Un forum organisé au Centre des Congrès pour trouver un job d'été

Si vous voulez trouver un job d'été pour la saison 2024, ce forum est fait pour vous. Un job dating est organisé vendredi 12 avril, de 9h30 à 17h30, au Centre des Congrès de Caen.

Des dizaines de recruteurs dans les secteurs de l'animation, la restauration, le tourisme et bien d'autres seront présents. En plus, de nombreux stands sur les dispositifs jeunesse, le BAFA et les contrats dans l'animation ainsi qu'un kiosque sur l'international sont proposés si vous envisagez de travailler à l'étranger. Ils permettront à chaque candidat de trouver de précieux conseils.

L'accès est gratuit. Il est vivement conseillé de venir avec un CV et une lettre de motivation.