Karachi (AFP). Pakistan: 57 morts dans une collision entre un autocar et un camion-citerne

Au moins cinquante-sept personnes, dont des femmes et des enfants, sont mortes dans l'incendie de leur autocar entré en collision avec un camion citerne dimanche matin dans le sud du Pakistan, a-t-on appris de source hospitalière. L'accident a eu lieu dans la banlieue de la grande ville portuaire de Karachi. "Nous avons reçu plus de 57 corps mais le bilan risque de s'alourdir parce que nombre d'entre eux sont complètement brûlés et collés à d'autres", a déclaré le Dr Semi Jamali de l'hôpital Jinnah, à Karachi. Un premier bilan communiqué par la police faisait état d'au moins 30 morts. "L'autocar transportant une cinquantaine de personnes a percuté le camion-citerne qui roulait à vive allure et qui, selon les premiers rapports, circulait dans le mauvais sens", avait indiqué à l'AFP un responsable de la police locale, Rao Muhammad Anwaar. Selon lui, l'autocar a aussitôt pris feu. Plusieurs passagers ont échappé aux flammes en sautant par les fenêtres, avait précisé un autre policier, Muhammad Jan. Le Pakistan détient un record effroyable d'accidents mortels de la circulation, dus aux routes dégradées, au mauvais état des véhicules et aux chauffards. L'autocar venait de quitter Karachi pour rejoindre la ville de Shikarpur, 370 kilomètres plus au nord.

