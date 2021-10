Islamabad (AFP). Pakistan: au moins quatre morts dans le crash d'un hélicoptère

Au moins quatre personnes, dont deux étrangers, ont perdu la vie vendredi dans le crash d'un hélicoptère militaire contre une école du nord-est du Pakistan, a annoncé l'armée pakistanaise. Une délégation de diplomates et de journalistes se rendait vendredi à bord de trois hélicoptères MI-17 dans la région de Gilgit-Baltistan lorsqu'un des hélicoptères s'est écrasé contre une école locale à l?atterrissage, a indiqué à l'AFP un membre de la délégation voyageant dans un des deux autres appareils. Les deux pilotes et "deux à trois étrangers" ont perdu la vie, a indiqué le porte-parole de l'armée pakistanaise, le général Asim Bajwa. Il n'a toutefois pas été possible d'établir l'identité et la nationalité des victimes, ni même s'il s'agissait d'ambassadeurs faisant partie de cette délégation. D'après le témoin, l'école a pris feu après le crash de l'hélicoptère dans la vallée de Naltar. "Il y avait des enfants à l'école au moment du crash", a dit à l'AFP un haut responsable d'un hôpital local, craignant que le bilan s'alourdisse. "On nous a demandé d'envoyer le plus d'ambulances possibles sur les lieux car la situation est urgente", a ajouté ce responsable, précisant que les membres de la délégation, partie vendredi matin de la capitale nationale Islamabad, avaient été évacués par la route ou par hélicoptère vers l'hôpital militaire de Gilgit, la principale ville de cette région perchée dans les contreforts de l'Himalaya.

