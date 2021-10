Islamabad (AFP). Pakistan: crash d'un hélicoptère transportant des étrangers

Un hélicoptère transportant onze étrangers et six Pakistanais s'est écrasé vendredi à l?atterrissage dans une région montagneuse du nord-est du Pakistan, l'accident faisant au moins trois blessés, a indiqué l'armée pakistanaise. Une délégation de diplomates et de journalistes se rendait vendredi dans trois hélicoptères dans la région de Gilgit-Baltistan lorsqu'un des hélicoptères s'est écrasé contre une école locale à l?atterrissage, a précisé à l'AFP un membre de la délégation voyageant dans un des autres appareils. D'après ce témoin, l'école a pris feu après le crash de l'hélicoptère dans la vallée de Naltar. "Selon nos premières informations tous les passagers et les membres de l'équipage ont survécu, mais on dénombre trois blessés", a déclaré sur son comte Twitter le porte-parole officiel de l'armée pakistanaise, le général Asim Bajwa. "Ces trois blessés sont dans un état critique, ils ont été transportés d'urgence par hélicoptère dans un hôpital militaire de Gilgit", la principale ville de cette région touristique plantée dans l'Himalaya", a toutefois indiqué une source policière locale requérant l'anonymat.

