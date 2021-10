Islamabad (AFP). Crash au Pakistan: les ambassadeurs de Norvège et des Philippines tués

Les ambassadeurs de Norvège et des Philippines au Pakistan ont perdu la vie vendredi dans le crash d'un hélicoptère militaire dans le nord-est du pays, qui a fait au moins six morts, a annoncé l'armée. Les épouses des ambassadeurs de Malaisie et d'Indonésie, ainsi que les deux pilotes de l'hélicoptère MI-17, ont aussi perdu la vie dans le crash de cet appareil militaire dans un village reculé de la région himalayenne de Gilgit-Baltistan, selon l'armée.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire