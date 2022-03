Sortir dans l'Orne : mardi 13 janvier

Ce jeudi, l’association Cinéferté vous propose une soirée débat autour du film «The Way». La projection sera suivie d’un débat autour des chemins de Compostelle animé par Michel Jarry. Rendez-vous à partir de 20h30 au cinéma Gérard Philippe de la Ferté Macé.



Ce vendredi et jusqu'au 30 janvier la Croix-Rouge française présente à Tinchebray une exposition retraçant les 150 ans de l'organisme. Retrouvez des objets emblématiques, des histoires partagées entre la Croix-Rouge française et le département de l'Orne. L'exposition de la Croix-Rouge française c'est à Tinchebray à partir de vendredi. Plus d'infos sur tendanceouest.com



Samedi, assistez au spectacle de Julie Victor, «Julie Victor fait ce qu'elle veut» à l'Hôtel des Arts de Remalard. Elle chante, elle joue la comédie, elle sait tout faire. L'entrée est à 15€, rendez-vous à 20h30.