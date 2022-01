Nous allons aujourd'hui parler de la comédie romantique et dramatique « Bébé mode d'emploi » avec Katherine Heigl.

Holly Berenson est un traiteur de plus en plus en vue et Eric Messer, un réalisateur sportif plein d’avenir. Après un premier rencart désastreux, ils n’ont plus en commun que leur antipathie réciproque et l’amour qu’ils portent à leur filleule Sophie. Mais lorsque soudain, ils deviennent pour Sophie tout ce qui lui reste au monde, Holly et Messer sont bien obligés de mettre leurs différences de côté. Jonglant avec leurs ambitions de carrière et des agendas sociaux qui se court-circuitent, ils vont devoir trouver un terrain d’entente pour vivre sous le même toit.

On va commencer par les choses qui fachent: les responsables des titres français se sont bien plantés en choisissant « Bébé mode d'emploi ». Il renvoie forcément au film « en cloque mode d'emploi » sorti il y a quelques années avec la même actrice principale Katherine Heigl. Donc non ce n'est pas la suite et non ce n'est pas un film où on rit aux éclats du début à la fin.

C'est une comédie tendre, qui laisse une grande part à l'émotion. Il y a plusieurs gags qui tournent autour de la difficulté d'être parent et de s'occuper d'un bébé bien sûr. Il y a de bonnes scèbnes à ce sujet.

Mais c'est aussi un film sur l'acceptation du deuil, et comment reprendre sa vie après la disparition d'êtres chers. Aussi un film sur la place que doit prendre la vie professionnelle dans la vie personnelle. Vous le voyez, un mélange des genres qui réussit plutôt bien!

Et bien sûr il y a le côté romantique de la comédie: Holly et Messer finiront ils ensemble, eux que tout oppose? Pas trop de surprise de ce côté là, le scénario reste classique mais garde quand même l'attention du spectateur.

Bébé mode d'emploi, c'est un film sympa aux thèmes multiples, à voir depuis mercredi au cinéma.