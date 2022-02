Corigliano (Italie) (AFP). Migrants: le cargo abandonné, l'Ezadeem, est arrivé à Corigliano

Un cargo abandonné par son équipage et chargé de quelque 450 migrants est arrivé vendredi soir dans le port italien de Corigliano, escorté par la marine italienne, 48 heures après une opération similaire qui avait mené à bon port 800 autres clandestins. En moins de 48 heures, la marine italienne est intervenue pour porter secours à des cargos chargés de migrants et livrés à eux-mêmes aux abords des côtes italiennes. L'Ezadeem, navire de 73 mètres de long immatriculé en Sierra Leone et destiné au transport des animaux, est entré dans ce port calabrais du sud de l'Italie aux alentours de 23H00 (22H00 GMT). Quelque 450 migrants clandestins se trouvent à son bord, des hommes, des femmes, mais aussi des enfants, a précisé la marine, sans donner leur nationalité mais ils seraient tous d'origine syrienne selon les médias italiens. Le navire a été repéré jeudi soir, apparemment en difficultés, à quelque 80 milles (environ 150 km) au large de Crotone (Calabre). Les autorités maritimes ont aussitôt contacté le navire, qui n'a pas répondu, avant qu'une femme, figurant parmi les migrants, ne réussisse à expliquer la situation par radio, a indiqué le capitaine Filippo Marini, un porte-parole de la marine italienne. "Nous sommes seuls, il n'y a personne, aidez-nous", a alors lancé cette femme, selon le capitaine Marini. La marine a d'abord contacté un navire islandais croisant dans les parages du cargo, et faisant partie du dispositif européen Triton de surveillance de la Méditerranée, a précisé de son côté Frontex, l'agence européenne de contrôle des frontières de l'Union européenne. Ils n'ont d'abord rien pu faire, le navire abandonné à son sort par l'équipage avançant à pleine vitesse. Ce n'est qu'une fois le carburant totalement épuisé que cinq marins islandais ont pu monter à bord et lancer une aussière (cordage) afin de permettre un remorquage du cargo. Six hommes des garde-côtes italiens ont ensuite été déposés sur le cargo par un hélicoptère de l'aéronautique militaire pour compléter le dispositif. Le navire se trouvait vendredi matin à environ 20 milles (37 km) au large de Crotone. Mais en raison du mauvais temps, il se dirigeait vers Corigliano Calabro, beaucoup plus au nord, mais mieux protégé, selon les garde-côtes italiens. cargo Selon cette source, l'Ezadeen était parti de Turquie. Mais selon le site marinetraffic.com, il aurait quitté le port de Famagouste, situé sur la côte est de Chypre, sous contrôle turc, après être parti de Tartous en Syrie. Toujours selon ce site spécialisé dans le suivi du trafic maritime, sa destination officielle était le port de Sète, dans le sud de la France. Deux jours auparavant, le même hélicoptère avait déjà déposé un équipage de garde-côtes pour prendre le contrôle d'un autre cargo, abandonné par son équipage, le Blue Sky M, transportant près de 800 migrants. "Une hécatombe a été évitée", s'était alors félicité la marine. - 'Hécatombe évitée' - Ce cargo, battant pavillon moldave, est arrivé mercredi avant l'aube à Gallipoli, dans les Pouilles (sud-est), où ces centaines de clandestins, tous Syriens, ont été pris en charge par les autorités. L'Italie est confrontée depuis plusieurs années à un afflux croissant de clandestins qui tentent de gagner l'Europe par la Méditerranée au péril de leur vie, au rythme d'environ 400 arrivées par jour. Plus de la moitié sont des Syriens ou des Erythréens. La grande majorité arrivent à bord de canots pneumatiques ou de vieux bateaux de pêche partant de Libye où le chaos qui a suivi la chute du pouvoir de Mouammar Kadhafi laisse le champ libre aux passeurs. L'Organisation internationales pour les migrations (OIM) a relevé vendredi que les trafiquants semblent avoir opté pour des "économies d'échelle" leur permettant de gros revenus en un seul voyage, avec une seule nationalité. Avec un paiement de 1.000 à 2.000 dollars par personne, un voyage comme celui du Blue Sky M peut rapporter plus d'un million de dollars, soit largement assez pour financer l?affrètement d'un bateau et de son équipage, explique l'OIM. La lutte contre les trafiquants utilisant de "nouveaux moyens" pour entrer dans l'UE sera l'une des "priorités" de l'Union européenne en 2015, a promis vendredi un porte-parole. La marine italienne a été fortement mise à contribution ces derniers jours avec l'incendie d'un ferry le 28 décembre qui a officiellement fait 13 morts et un nombre indéterminé de "disparus".

