Paris (AFP). Le chinois Fosun a la voie libre pour s'emparer du Club Med

Le conglomérat chinois Fosun va pouvoir s'emparer du Club Méditerranée, l'homme d'affaires italien Andrea Bonomi ayant jeté vendredi l'éponge, renonçant à surenchérir une énième fois dans la bataille homérique pour le rachat du groupe français de clubs de vacances. Le 19 décembre, le conglomérat chinois Fosun et ses partenaires sino-brésilo-franco-portugais avaient relevé une nouvelle fois leur offre sur l'entreprise française, proposant 24,60 euros par action, contre 24 euros précédemment offerts par l'équipe Bonomi. Une offre qui valorise l'entreprise à 939 millions d'euros et qui est inférieure au dernier cours de Club Méditerranée, qui a clôturé à 25,09 euros vendredi soir. Mais cette fois, les enchères ne monteront pas plus haut. Car "après avoir analysé attentivement la situation de l'offre publique visant les titres de la société Club Méditerranée SA et, en particulier, les niveaux de valorisation atteints pour la société, le conseil d'administration de Global Resorts SAS (une société d'Andrea Bonomi, ndlr) a décidé de ne pas surenchérir et, en conséquence, a l'intention de retirer son offre", a annoncé le camp Bonomi dans un communiqué. L'homme d'affaires italien met ainsi fin à l'OPA la plus longue de l'histoire de la place de Paris, un vendredi soir, dans le creux du pont du Nouvel An. Et il justifie son choix par des motifs financiers, Global Resorts estimant que "la situation actuelle et les niveaux de valorisation ne permettent plus de considérer que le Club Med constitue une opportunité d'investissement". Désormais c'est donc l'équipe adverse, menée par le chinois Fosun, qui a la voie libre, Global Resorts proposant même de leur céder les 18,9% du capital du Club Med qu'il détient. Fosun détenait jusqu'à présent 18,25% du groupe français. "Les actions Club Med détenues par Global Resorts seront soit apportées à l'offre de Gaillon Invest II, soit cédées sur le marché", détaille en effet Global Resorts. Gallio Invest II est la société créée par Fosun pour porters sa propre OPA. - Cap sur la Chine - Au-delà de la guerre de surenchères, Bonomi et Fosun n'avaient pas la même vision sur l'avenir du Club Med, spécialisé dans les clubs de vacances haut de gamme. Fosun met fortement l'accent sur le développement en Chine, "premier marché du tourisme au monde", et au Brésil avec son partenaire brésilien Nelson Tanure: le conglomérat Docas Investimentos est censé prendre jusqu'à 20% du capital de Gaillon II, soit environ 10% du Club Med. De possibles projets sont évoqués ailleurs, en Colombie notamment, et des discussions ont lieu avec "d'autres partenaires régionaux, y compris en Europe et en Amérique du nord", dont certains pourraient éventuellement entrer au capital. Cette vision d'un développement multi-continents n'est pas différente de celle qui était défendue jusqu'ici par M. Bonomi et ses soutiens. Mais l'Italien, qui a réaffirmé vendredi qu'il s'agissait d'une approche "cohérente", voulait s'intéresser davantage aux villages-clubs de moyenne gamme et être moins focalisé sur la Chine. L'offre de Fosun avait en tous les cas les faveurs du PDG du Club Med, Henri Giscard d'Estaing. Lui qui défend la montée en gamme et l'internationalisation de Club Med, dont le but est d'équilibrer la clientèle entre Français, pays développés et pays émergents. Les Français forment aujourd'hui 36% des clients des 70 villages du groupe au trident, répartis dans 26 pays (448.000 Français), suivis par les Chinois (126.000) et les Belges (80.000). Une stratégie qui n'a toutefois pas encore porté ses fruits puisque sur le dernier exercice, le Club Méditerranée a essuyé 12 millions d'euros de perte nette part du groupe pour un chiffre d'affaires de 1,38 milliard d'euros et un résultat opérationnel de 13 millions. Ses dirigeants insistent toutefois sur les "lourds investissements" réalisés: "1,2 milliard d'euros sur la période 2002-2014".

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire