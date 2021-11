Toulouse (AFP). Fram dépose son bilan, Karavel prêt à reprendre les trois quarts des effectifs

Le voyagiste Fram, créé en 1949, a déposé jeudi son bilan dans le but de faciliter sa reprise par le seul intéressé à son rachat, Karavel-Promovacances, qui s'est dit prêt à reprendre les trois quarts des effectifs. Le dépôt de bilan a été annoncé aux salariés lors d'un comité d'entreprise extraordinaire (CEE) convoqué dans la matinée à Toulouse, siège social du voyagiste. La première audience devant le tribunal de commerce est fixée à vendredi, a indiqué à l'AFP la direction de Fram, précisant qu'un administrateur judiciaire pourrait être nommé pour assister le groupe dans son projet de cession. Peu après le CEE, le groupe français Karavel-Promovacances a "confirmé avoir déposé une offre de reprise", selon un communiqué du fonds d'investissement LBO France, qui détient 76% de Karavel. LBO France propose de sauvegarder "77% des effectifs actuels", qui étaient de quelque 630 à la date du 25 octobre. Seraient ainsi repris un total de 356 CDI et 137 "contrats non permanents", a détaillé LBO à l'AFP. Karavel-Promovacances, qui se revendique comme le numéro un français de la vente de séjours sur internet, souhaite au préalable passer par une procédure collective. Le rachat aurait ainsi lieu "dans le cadre d'un plan de cession concerté et immédiat, dit +pré-pack+", a précisé LBO France. Cette procédure, une nouveauté dans le droit des entreprises, permet de préparer la cession d'une société en amont de son redressement, de façon à gagner du temps. Le projet de reprise promet "un redressement économique pérenne de Fram". "Nous n'avons pas plus d'informations quant à un éventuel repreneur. Karavel est dans la course. C'est au tribunal de décider", avait déclaré en sortant du CEE Thouraya Ferchichi, élue CFDT, syndicat non majoritaire mais seul à s'exprimer. "Compte tenu de l'avancée des discussions en cours, le Groupe Fram demeure confiant dans l'arrivée prochaine d'une issue favorable", a indiqué la direction dans un communiqué. Pour les clients de Fram, le dépôt de bilan devrait être sans conséquence. Selon Jean-Pierre Mas, président du syndicat autonome des agences de voyages, ils sont protégés par l'organisme de garantie financière de la profession et "seront remboursés" en cas de problème. - Plus de 600.000 clients à son apogée - Depuis une semaine et après le retrait de l'offre de reprise du conglomérat chinois HNA, associé à un partenaire minoritaire français, le dépôt de bilan semblait inéluctable. La situation financière de Fram, toujours l'un des voyagistes les plus importants de France en nombre de clients (environ 300.000 par an), était intenable. A l'origine: le printemps arabe qui a entraîné une désaffection du Maghreb, où Fram était fortement implanté, l'essor des vols low-cost et la montée en puissance d'internet. Mais il y a eu aussi le combat fratricide des deux actionnaires majoritaires -chacun près de 40% du capital-, Georges Colson et sa demi-s?ur Marie-Christine Chaubet, conjugué à une valse de dirigeants. Avec ce dépôt de bilan, c'est la fin d'une saga familiale. Fram, acronyme de Fer Route Air Mer, est né après-guerre en 1949, fondé par Philippe Polderman. Cette marque emblématique, qui a participé à la démocratisation des vacances au soleil, a commencé avec quatre salariés en achetant des autocars pour relier Toulouse à Barcelone. Dès la fin des années 1950, Fram a affrété ses premiers avions. Le groupe a poursuivi son développement avec une série d'acquisitions d'hôtels au Maroc, en Tunisie, ou encore en Espagne, et le lancement en 1984 du label Framissima, sa populaire chaîne d'hôtels-clubs.

