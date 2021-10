Paris (AFP). Un groupe chinois veut racheter le voyagiste français Fram, au bord de la faillite

Après le Club Med début 2015, une autre marque emblématique du tourisme français pourrait passer sous pavillon chinois: Fram, voyagiste en difficulté financière et qui souhaitait ouvrir son capital, a reçu une offre ferme de rachat du conglomérat HNA. Un mois après avoir demandé un audit sur les comptes de Fram, le chinois HNA - associé à un partenaire minoritaire français, le réseau d'agences de voyage Selectour Afat - a déposé une offre de rachat "ferme" et "in bonis", c'est-à-dire sans passer par une procédure collective, a indiqué mardi le voyagiste français. Il rappelle également dans son communiqué qu'une autre offre a été déposée par le français Karavel-Promovacances, spécialisé dans la vente de séjours sur internet, mais ce dernier ne souhaiterait reprendre Fram qu'après son dépôt de bilan. Le directoire du voyagiste basé à Toulouse "mènera à son terme et aux côtés des actionnaires le meilleur projet de cession pour Fram et ses salariés", et les actionnaires devraient trancher dans les prochains jours. Aucun montant n'est communiqué, mais selon plusieurs sources l'offre de HNA pourrait s'élever à quelque 40 millions d'euros. Le projet de rachat serait porté à hauteur de 90% par HNA, et 10% par Selectour Afat. Créé en 1949, fort d'une cinquantaine d'agences en propre et employant 560 salariés, Fram reste un des plus gros voyagistes nationaux et a transporté plus de 50.000 personnes cet été. Très implanté dans le bassin méditerranéen, il avait subi de plein fouet le printemps arabe et tente depuis de se redresser. En juin, il avait rappelé qu'"afin d'assurer sa pérennité", il poursuivait "le processus d'ouverture de son capital dans l'objectif d'accueillir un investisseur de référence reconnu permettant d'aborder sereinement l'avenir". Reste maintenant à savoir laquelle des deux offres va avoir la faveur des actionnaires: le capital de Fram est détenu à 80% par les deux branches de la famille fondatrice - Marie-Christine Chaubet (fille du patron historique Philippe Polderman) et sa fille en détiennent environ 40%, tout comme Georges Colson, ancien président du directoire et demi-frère de Mme Chaubet. Air France détient pour sa part près de 9%, le reste étant réparti entre des actionnaires individuels. - Bataille d'actionnaires - "Les actionnaires ne sont pas d'accord, Georges Colson privilégie la solution chinoise et Marie-Christine Chaubet la solution Karavel tout comme Air France et Bercy. Ces derniers considèrent qu'à moyen terme, Karavel a plus de chances de sauver Fram, même si c'est plus douloureux à court terme" en termes sociaux, a commenté à l'AFP un expert du secteur. "Fram est au bord du dépôt de bilan, et la solution HNA serait plus rapide et aussi moins coûteuse pour l'Etat français socialement parlant", estime un autre analyste. Le conglomérat chinois a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 25 milliards de dollars en 2014. Dans le tourisme, il est par exemple actionnaire de la compagnie aérienne française Aigle Azur et de la chaîne hôtelière espagnole NH Hoteles. Il y a quelques jours, Globalia, premier groupe touristique espagnol, a annoncé être en discussion avec HNA pour lui céder une partie de son capital. Globalia est propriétaire de la compagnie aérienne Air Europa et contrôle des agences de voyage. "Entre l'Espagne et la France, la stratégie de HNA pourrait être de développer sur le long terme un projet européen de tour-operating s'appuyant sur un réseau d'hôtels, de clubs, d'agences de voyage, et une compagnie aérienne forte née de la fusion entre Aigle Azur et Air Europa, et pourquoi pas devenir le numéro trois européen derrière TUI et Thomas Cook", estime Jean-Pierre Nadir, président du portail easyvoyage.com. A l'issue de la plus longue OPA de l'histoire de la Bourse de Paris, le consortium Gaillon Invest II - mené par le groupe chinois Fosun - avait pris début 2015 le contrôle de près de 100% du Club Méditerranée et de ses célèbres villages-clubs. En outre, un consortium chinois a acquis cet été 49,99% du capital de l'aéroport de Toulouse-Blagnac.

