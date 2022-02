Sortir dans la Manche : lundi 5 janvier

Les Anim'familles du centre social d'Avranches proposent, ce mercredi, une activité «Fabrique ta carte de voeux». L'occasion pour vous de créer une jolie carte à envoyer à vos proches pour leur souhaiter une bonne année. Rendez-vous à l'ancienne poste à Pont Gilbert de 13h30 à 15h.

Ce vendredi, l'association de sauvegarde des églises de Saultchevreuil et Saint Pierre du Tronchet propose sa traditionnelle marche nocturne des rois mages. Pour y participer penser à vous inscrire auprès de l'Office de Tourisme de Villedieu-les-Poêles.

A Cherbourg-Octeville, le recensement pour la journée du citoyen a lieu en ce moment et tout au long du 1er trimestre 2015. Si vous êtes né en 1998 et 1999 et avez 16 ans : faites-vous recenser auprès de la mairie. Il vous suffit de vous munir du livret de famille et de la carte nationale d'identité en cours de validité. Une attestation de recensement vous sera remise.