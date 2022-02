Paris (AFP). Nouvel An: baisse du nombre de SMS envoyés entre minuit et 04H00

Le nombre de SMS envoyés dans la nuit du Nouvel An pour adresser les traditionnels voeux virtuels, est en légère baisse par rapport à l'an dernier, selon les chiffres rassemblés jeudi à quatre heures du matin, par les opérateurs de téléphonie mobile, SFR et Orange. SFR a enregistré une "légère baisse (environ -10%) des volumes de SMS (messages écrits)" traités par son réseau "par rapport à l?an dernier", indique l'opérateur, dans un communiqué. Le Pic à minuit a atteint "27.600 SMS/seconde" soit "le même volume qu'en 2014", précise le texte. Le volume de MMS (messages multimédia) est en revanche "en augmentation, environ +20 à 25%", ajoute SFR qui n'a pas donné de chiffres plus précis et qui proposera "vendredi, un bilan complet". Orange a pour sa part enregistré "103.517.280 SMS envoyés entre 21h00 et 02h00 soit une baisse de 14% par rapport à 2014", annonce l'opérateur, dans un communiqué. "Le Pic du traffic est de 28.170 sms/sec déposés à 00h02", souligne Orange chez qui "65 milliards de SMS en 2014", ont été envoyés "soit une baisse de 1,60% par rapport à 2013." L'an passé, près de 300 millions de SMS et MMS avaient été échangés entre 21H00 et 02H00 dans la nuit du Nouvel An pour adresser les voeux virtuels, selon des chiffres rassemblés par le ministère auprès des opérateurs.

