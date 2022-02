Idées loisirs en Basse-Normandie pour ce week-end du 3 et 4 janvier

MANCHE



Ce samedi, il y a du football. L'US Avranches reçoit Lorient au Stade Fenouillère. Un match de Coupe de France à suivre en direct et en intégralité sur Tendance Ouest et tendanceouest.com ce samedi à partir de 17h45.



Jusqu'à lundi, profitez de la patinoire de glace installée par les commerçants de Cherbourg sur la place De Gaulle face au théâtre. Demain, des démonstrations de hockey auront lieu de 18h à 19h et dimanche vous pourrez assister à des démonstrations de patinage artistique.



Ce dimanche, une brocante couverte est organisée au foirail de Saint-Lô. Vous y trouverez du petit mobilier, livres, disques vinyle/CD, tableaux, bibelots, jouets, textile, objets de collection, de curiosité et de décoration. L'entrée est libre et gratuite.



Ce samedi soir, venez passer votre soirée à l'Apocalypse New à Hambye. Fêtez le réveillon du Nouvel An après l'heure avec une soirée open bulles toute la nuit, à consommer avec modération, et un max de cadeaux à remporter pour bien débuter l'année 2015.



CALVADOS



Ce samedi, rencontre de Ligue Magnus entre Caen et Strasbourg. L'équipe de Caen affrontera l'équipe de Strasbourg, pour progresser dans le classement. Venez supporter vos favoris ce samedi à partir de 20h à la patinoire de Caen. L'entrée varie entre 8 et 12€. Plus d'informations sur le site du club de hockey de Caen.



Ce dimanche, il y a du football. Le SM Caen reçoit Dijon en finale de Coupe de France au Stade Michel d'Ornano. Un match à suivre en direct et en intégralité sur Tendance Ouest et tendanceouest.com ce dimanche à partir de 17h30.



ORNE



L'Office de Tourisme d'Argentan propose une exposition sur Noël et le chocolat. Ce samedi c'est le dernier jour pour en profiter. Toutes les étapes de fabrication sont expliquées de l’arbre à la dégustation, en passant par la culture, la récolte, le savoir-faire et la transformation. De quoi vous mettre l’eau à la bouche. Plus de renseignements auprès de l'Office de Tourisme.