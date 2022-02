A Sotteville, un gros trafiquant de drogue arrêté après des violences

Dimanche 28 décembre, vers 20h30, la BAC est mobilisée au 74 rue Pierre Corneille pour un différend entre voisins. Parmi ces derniers, un homme âgé de 42 ans et très connu des services de police. Le ton monte entre les deux parties. L'homme, très excité, sort un pistole Gomm Cogne (qui tire des cartouches de caoutchouc et peut blesser très gravement) et menace sa voisine qui porte son bébé dans ses bras.

La BAC se dépêche sur place et maîtrise le suspect. Au moment de refermer son appartement, ils aperçoivent à l'intérieur un pistolet Gomm Cogne ainsi que plusieurs produits stupéfiants.

Héroïne, cannabis, résine

Ils placent l'homme en garde à vue et décide de perquisitionner son domicile, en sa compagnie, le lendemain mardi 29 décembre à 6h du matin. Ce qu'ils y trouvent est édifiant : 573g d'héroïne, 4,1 kg de résine de cannabis, 425g d'herbe de cannabis, environ 1kg de produits de coupe, trois pistolets Gomm Cogne tous chargés, un sac de cartouches, 90 flacons de parfum dans leur emballage d'origine et 3270 € d'espèces.

Le tout chez un homme qui a passé plus de 10 ans en détention pour des trafics de stupéfiants. Alors quand il déclare aux policiers n'être qu'une nourrice (conserve la drogue en échange d'argent), les forces de l'ordre ne le croient pas. Il passe aujourd'hui au tribunal pour une comparution immédiate, pour des faits de rébellion, violences, recel de vol et trafic de stupéfiants.