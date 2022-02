Sortir dans le Calvados : lundi 29 décembre

Aujourd'hui, la compagnie du coquelicot offre un spectacle aux plus petits à Luc-sur-Mer. Les moins de 7 ans sont conviés gratuitement à la salle du Drakar pour le spectacle 1, 2, 3 doudou. C'est ce lundi à 16h au Drakar de Luc-sur-Mer. Places à retirer dès à présent à l'office de Tourisme.

Demain, l'Office de Tourisme Campagne et Baie de l'Orne de Merville Franceville Plage, propose des ateliers de cuisine pour les enfants à Bavent. A 10h, atelier autour du chocolat pour les petits. Les enfants de 7 à 10 ans ont rendez-vous à 14h30 pour un autre atelier. Inscriptions et renseignements auprès de l'Office de Tourisme.

Ce samedi, rencontre de Ligue Magnus entre Caen et Strasbourg. L'équipe de Caen affrontera l'équipe de Strasbourg, pour progresser dans le classement. Venez supporter vos favoris à partir de 20h à la patinoire de Caen. L'entrée varie entre 8 et 12€. Plus d'informations sur le site du club de hockey de Caen.